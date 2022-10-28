Кремль: Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 31 октября

2022-10-28 15:14

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 31 октября в Сочи пройдёт трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна.

28 октября глава пресс-службы президент РФ Дмитрий Песков заявил представителям СМИ, что 31 октября в городе Сочи пройдёт трёхсторонняя встреча российского, азербайджанского и армянского лидеров Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Песков отметил, что в ходе грядущей встречи президенты России, Азербайджана и Армении обсудят реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, после чего Путин проведёт двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном отдельно.

Опубликовано: Диана Мудреченко