Кремль: Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 31 октября

Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться, если не выйдет замуж

Исполнительница Анна Семенович заявила, что не боиться не выйти замуж, так как смысл есть в создании счастливой семьи, а не с первым встречным. На всякий случай звезда заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться и стать мамой в любом случае.

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