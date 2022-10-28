Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться, если не выйдет замуж

Исполнительница Анна Семенович заявила, что не боиться не выйти замуж, так как смысл есть в создании счастливой семьи, а не с первым встречным. На всякий случай звезда заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться и стать мамой в любом случае.

Мечта Анны Семенович стать мамой, но страха перед одиночеством она не испытывает.

Артистка заявила, что не намерена из-за страха остаться одной выходить замуж за первого встречного.

Анна видит смысл в создании счастливой семьи, а не для галочки.

Предприимчивая женщина подстраховалась, заморозив яйцеклетки 2 года назад, чтобы в любом случае испытать счастье материнства.