Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться, если не выйдет замуж
2022-10-28 15:23
Исполнительница Анна Семенович заявила, что не боиться не выйти замуж, так как смысл есть в создании счастливой семьи, а не с первым встречным. На всякий случай звезда заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться и стать мамой в любом случае.
Мечта Анны Семенович стать мамой, но страха перед одиночеством она не испытывает.
Артистка заявила, что не намерена из-за страха остаться одной выходить замуж за первого встречного.
Анна видит смысл в создании счастливой семьи, а не для галочки.
Предприимчивая женщина подстраховалась, заморозив яйцеклетки 2 года назад, чтобы в любом случае испытать счастье материнства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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