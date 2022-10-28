Си Цзиньпина ждут в Саудовской Аравии, заявило МИД королевства

Председателя Китая ждут в Саудовской Аравии, заявил министр иностранных дел монархии Персидского залива через несколько дней после назначения Си Цзиньпина на посту.

Последний визит Си Цзиньпина в эту ближневосточную страну датируется 2016 годом.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан после встречи со своим китайским коллегой Ван И в Эр-Рияде, выступил с речью, переданной государственным телеканалом «Аль-Эхбария».

«Эта встреча проходит в важное время, поскольку она предшествует ожидаемому визиту китайского президента в королевство», — сказал он в четверг вечером, 27 октября.

Фейсал бен Фархан приветствовал «исторические и прочные отношения» между Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, и Китаем, второй по величине экономикой мира.