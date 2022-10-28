Си Цзиньпина ждут в Саудовской Аравии, заявило МИД королевства
Председателя Китая ждут в Саудовской Аравии, заявил министр иностранных дел монархии Персидского залива через несколько дней после назначения Си Цзиньпина на посту.
Последний визит Си Цзиньпина в эту ближневосточную страну датируется 2016 годом.
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан после встречи со своим китайским коллегой Ван И в Эр-Рияде, выступил с речью, переданной государственным телеканалом «Аль-Эхбария».
«Эта встреча проходит в важное время, поскольку она предшествует ожидаемому визиту китайского президента в королевство», — сказал он в четверг вечером, 27 октября.
Фейсал бен Фархан приветствовал «исторические и прочные отношения» между Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, и Китаем, второй по величине экономикой мира.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться, если не выйдет замуж
Исполнительница Анна Семенович заявила, что не боиться не выйти замуж, так как смысл есть в создании счастливой семьи, а не с первым встречным. На всякий случай звезда заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться и стать мамой в любом случае.Подробнее...
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Бородина переживает за сына Собчак, который может остаться без матери
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Шведское правосудие начало новую проверку по утечкам на «Северном потоке»
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать