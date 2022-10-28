Инфляция в Германии достигла послевоенного уровня в 10,4%
2022-10-28 15:32
Инфляция в Германии в октябре достигла нового рекорда и откатила страну в ноябрь 1951 год, сообщает национальное управление статистики.
Инфляция в Германии, крупнейшей европейской экономике, достигла в октябре уровня, невиданного с ноября 1951 года, и составила 10,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Всплеск, как и везде в ЕС, вызван главным образом ценами на энергоносители, которые за год выросли на 43%, а на продукты питания - на 20,3%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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