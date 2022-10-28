Бородина переживает за сына Собчак, который может остаться без матери

Отношения бывших коллег по "Дому-2" Ксении Бородиной и Ксении Собчак простыми не назовешь, но Бородина заявила, что не злорадствует из-за ситуации с Собчак, а испытывает грусть.

Ксения Бородина прокомментировала ситуацию в своем Телеграм-канале, которая творится вокруг ее экс-коллеги по телестройке Ксении Собчак, заявив, что не намерена злорадствовать.

Бородина призналась, что ей очень жаль наследника Собчак Платона, который остался в России без мамы, а может и вовсе лишиться ее на долгие годы.

Ведущая выразила надежду, что Ксения Анатольевна все решит, как она делает все время, и ситуация нормализуется.