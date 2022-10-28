Веденеева пожаловалась на проблемы со своей недвижимостью в Европе
Известная ведущая Татьяна Веденеева не может оплачивать коммунальные услуги в своих квартирах за границей из-за проблем с денежными переводами из России.
Актриса и ведущая телевидения Татьяна Веденеева испытывает трудности со своей зарубежной недвижимостью.
Запрет на отправление денежных переводов за границу создал проблему оплаты коммунальных услуг в квартирах артистки на территории Латвии и во Франции.
Актриса не имеет понятия, как ей управлять своим жильем, находящимся в чужих странах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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