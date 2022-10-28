Озсарач призвал Турцию выйти из НАТО и сотрудничать с Россией

Турецкий писатель Халил Озсарач призвал Анкару выйти из блока НАТО и сотрудничать с Москвой.

28 октября турецкая газета Aydınlık опубликовала призыв писателя и публициста Халила Озсарача к правительству Турции касательно выхода страны из Североатлантического альянса и наращивания сотрудничества с Россией, а также рядом азиатских стран.

Озсарач в ходе вебинара «Зерновая война: санкции, голод и поиск многополярного мира» заявил о том, что выход Анкары из НАТО способствует формированию азиатской военно-морской империи, которая сможет побороть вызванный империализмом гуманитарный кризис и вызванный им голод в странах третьего мира.