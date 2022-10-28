Раскрепощает и дарит энергию: эксперты объяснили, в чем польза танца живота

Арабский танец развивает чувственность, гибкость, пластичность, чувство ритма. Но самое главное, гармонизирует с собой и природой.

Женское тело любит двигаться: ходить, бегать, плавать. Но - увы! - вместо этого ему большей частью приходится сидеть за офисным столом. Что не очень полезно для внутренних женских органов.

Потому нужно дать телу разрядку, порадовать его. И лучше, если это будет танец. Еще лучше, если это танец живота. Почему?

Потому что его движения дают физическую нагрузку практически каждому женскому органу. То есть, тренируют, укрепляют, омолаживают.Танцуя, женщина расслабляется, чувствует себя изнутри и снаружи, прорабатывая мышцы тела.

Арабский танец развивает в женщине чувственность, гибкость, пластичность, чувство ритма. Это не фитнес, рассчитанный на выжимание пота, а - гармонизация с собой, природой, всем окружением. Танец живота раскрепощает и учит радоваться жизни. А еще - помогает избавиться от лишнего веса.

В каком возрасте можно заниматься танцем живота? Специалисты отмечают: в любом, от 18-ти и до .... Главное - нужно найти грамотного иснтруктора, потому что у дам постарше чаще всего есть проблемы с позвоночником, невралгией, остеохондрозом, и тренировки должны быть с учетом таких особенностей.

Для молодых танец живота хорош тем, что помогает избавиться от комплексов, стать увереннее в себе и привлекательнее. Но самое главное - арабский танец становится тем источником энергии, который дает силы радоваться жизни.