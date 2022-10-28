Ученые выяснили: из всех животных только тюлени обладают чувством ритма

Эти млекопитающие очень музыкальны, издают разные вокальные фразы и способны учить новые песни.

В процессе изучения музыкальных способностей тюленей нидерландские ученые пришли к удивительному выводу.

Оказывается, молодые тюлени различают разные ритмы без предварительной подготовки.

Годовалые малыши свободно различают ритмичные и неритмичные звуки метронома, музыкальные фразы в быстром и медленном темпе, с длинными и короткими нотами.

Как оказалось, тюлени - единственные животные, которые, музыкальны от природы, с рождения.

Они, как люди и птицы, могут запоминать новые мелодии.

Больше ни у кого из животных таких способностей нет.

Даже приматам - ближайшим родственникам человека, требуется много времени, чтобы начать реагировать на ритм.

Но даже после многочисленных тренировок их способность воспринимать музыкальные ритмы остается невысокой.