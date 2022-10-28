WSJ: США не намерены вводить потолок цен на российскую нефть до выборов в Конгресс

Вашингтон и его союзники не намерены вводить потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в Конгресс США.

28 октября американская газета The Wall Street Journal заявила о том, что Соединённые Штаты и их союзники в настоящее время не намерены устанавливать потолок цен на импортируемую из Российской Федерации нефть.

Обозреватель WSJ утверждают, что ценовые ограничения будут установлены лишь после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября 2022 года и победители которых будут занимать шестилетний срок в американском законодательном органе.