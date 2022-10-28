Зампред российского Совбеза Медведев обратился к Макску по Starlink в Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к американскому предпринимателю Илону Маску по спутниковой связи Starlink в Украине.

Медведев пожелала Маску удачи с приобретенной социальной сетью Twitter и посоветовал заканчивать работу со спутниковой связью Starlink в Украине. По мнению аналитиков, российские военные могут считать спутники Starlink законной военной целью, так как они работают не в гражданских интересах.

Ранее Маск заявил, что прекратить финансирование и обслуживание Starlink в Украине, а также призвал Пентагон взять на себя часть расходов за услуги по связи. Тем не менее, через два дня он заявил, что возьмет финансирование на себя, а Starlink для Украины будет работать бесплатно.

Спутниковая связь Starlink крайне важна для Украины, так как является важным элементом критической инфраструктуры страны. Отключение Starlink создаст неудобства не только для гражданских, но координации состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что если Илон Маск хочет ускорить завершение конфликта в Украине, то ему необходимо лишить Киев спутниковой связи Starlink. Такое же мнение сегодня выразил Дмитрий Медведев.