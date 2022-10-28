Только три процента экспорта украинского зерна идет в беднейшие страны
По данным России, только 3 процента экспорта продуктов питания из Украины идет в беднейшие страны мира.
Согласно заявлению, половина экспорта приходится на западные страны. Фактические страны-получатели не соответствовали согласованным географическим целям. Напомним, что МИД России в начале недели запросил у ООН точные сведения о поставках украинского зерна.
Россия выражает недовольство тем, как выполняется соглашение с Украиной, заключенным при посредничестве ООН и Турции.
Украинское зерно, которое по заявлениям из Киева и его западных союзников должно было решить проблему с голодом в самых бедных странах Африки и Азии уходит на западный рынок.
В настоящее время ведутся переговоры о продлении соглашения, которое было подписано 22 июля и действует до 19 ноября.анее Украина пожаловалась ООН, что в Черном море очередь на загрузку ожидают более 170 сухогрузов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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