Семчев назвал Богомолова закрытым и авторитарным человеком
2022-10-28 16:30
Актер Александр Семчев рассказал о непростом характере режиссера Константина Богомолова, постановки которого понятны далеко не всем.
Актер Александр Семчев утверждает, что работать с режиссером Константином Богомоловым очень непросто. Приходить на репетиции с невыученным текстом - себе дороже.
Актер охарактеризовал режиссера как авторитарного и закрытого человека, но вместе с этим обладающего массой достоинств.
Он образован, начитан и хорошо разбирается в театральном материале, что очень ценит актер.
Основной причиной нелюбви коллег к Богомолову Семчев называет постановки театрального деятеля, которые многим непонятны.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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