Семчев назвал Богомолова закрытым и авторитарным человеком

Актер Александр Семчев рассказал о непростом характере режиссера Константина Богомолова, постановки которого понятны далеко не всем.

Актер Александр Семчев утверждает, что работать с режиссером Константином Богомоловым очень непросто. Приходить на репетиции с невыученным текстом - себе дороже.

Актер охарактеризовал режиссера как авторитарного и закрытого человека, но вместе с этим обладающего массой достоинств.

Он образован, начитан и хорошо разбирается в театральном материале, что очень ценит актер.

Основной причиной нелюбви коллег к Богомолову Семчев называет постановки театрального деятеля, которые многим непонятны.