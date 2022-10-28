Муж Нэнси Пелоси подвергся жестокому нападению в собственном доме

Муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси подвергся «жестокому нападению» после проникновения в их дом в Калифорнии.

По словам представителя, 82-летний Пол Пелоси был доставлен в больницу и скоро поправится.

Нападавший, имя которого не разглашается, находится под стражей, но мотив нападения неизвестен.

Миссис Пелоси не было в доме в Сан-Франциско, когда инцидент произошел в пятницу утром.

«Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности в настоящее время», — сказал представитель высокопоставленного демократа.

Пара состоит в браке с 1963 года.

Миссис Пелоси — один из самых влиятельных политиков США. Она была переизбрана на четвертый срок спикером Палаты представителей в 2021 году, став второй в очереди на пост президента после вице-президента Камалы Харрис.

Г-н Пелоси, мультимиллионер, основатель венчурной компании, был осужден за вождение в нетрезвом виде и нанесение травм после того, как в начале этого года он разбил свою машину. В августе он признал себя виновным и был приговорен к пяти суткам ареста.