Муж Нэнси Пелоси подвергся жестокому нападению в собственном доме
Муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси подвергся «жестокому нападению» после проникновения в их дом в Калифорнии.
По словам представителя, 82-летний Пол Пелоси был доставлен в больницу и скоро поправится.
Нападавший, имя которого не разглашается, находится под стражей, но мотив нападения неизвестен.
Миссис Пелоси не было в доме в Сан-Франциско, когда инцидент произошел в пятницу утром.
«Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности в настоящее время», — сказал представитель высокопоставленного демократа.
Пара состоит в браке с 1963 года.
Миссис Пелоси — один из самых влиятельных политиков США. Она была переизбрана на четвертый срок спикером Палаты представителей в 2021 году, став второй в очереди на пост президента после вице-президента Камалы Харрис.
Г-н Пелоси, мультимиллионер, основатель венчурной компании, был осужден за вождение в нетрезвом виде и нанесение травм после того, как в начале этого года он разбил свою машину. В августе он признал себя виновным и был приговорен к пяти суткам ареста.
Опубликовано: Тарас Медведев
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