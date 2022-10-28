Семенович поделилась способами борьбы со стрессом
2022-10-28 16:40
Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович рассказала, как справляется со стрессом и тревогой.
Певица Анна Семенович призналась, что проблемы с ментальным здоровьем у нее начались после коронавируса.
Выходом из ситуации артистка считает смену мышления. Она вспомнила, как ремонт ее машины вылился в кругленькую сумму.
Анна рассуждала так, хорошо, что Вселенная "взяла деньгами", а не здоровьем ее или близких. Деньги можно заработать, коробку передач починить - все необходимо принимать спокойно.
Также справится с тревогой и стрессовыми ситуациями знаменитости помогает медитация.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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