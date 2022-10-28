Карл III стал командиром Королевской морской пехоты
Король Карл III был объявлен церемониальным главой Королевской морской пехоты — эту должность ранее занимал его сын принц Гарри, герцог Сассекский.
Принц Гарри был капитаном-генералом Королевской морской пехоты, пока не отказался от королевских обязанностей и не переехал в Соединенные Штаты.
Эту роль когда-то исполняли отец нынешнего короля, герцог Эдинбургский, а также его дед Георг VI. Король заявил, что он «исключительно горд» тем, что пошел по их стопам.
Герцог Эдинбургский занимал должность генерал-капитана в течение 64 лет, прежде чем его сменил принц Гарри в 2017 году.
Должность принца Гарри была отменена в феврале 2021 года вместе с другими его почетными военными званиями и покровительством после того, как он перестал быть действующим членом королевской семьи.
Объявление короля новым генерал-капитаном было сделано в 358-ю годовщину основания Королевской морской пехоты, в октябре 1664 года, во время правления короля Карла II.
Король Карл III похвалил королевских морских пехотинцев за их «мужество, решимость, самодисциплину и замечательную способность выдерживать самые экстремальные условия».
Опубликовано: Тарас Медведев
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