Карл III стал командиром Королевской морской пехоты

Король Карл III был объявлен церемониальным главой Королевской морской пехоты — эту должность ранее занимал его сын принц Гарри, герцог Сассекский.

Принц Гарри был капитаном-генералом Королевской морской пехоты, пока не отказался от королевских обязанностей и не переехал в Соединенные Штаты.

Эту роль когда-то исполняли отец нынешнего короля, герцог Эдинбургский, а также его дед Георг VI. Король заявил, что он «исключительно горд» тем, что пошел по их стопам.

Герцог Эдинбургский занимал должность генерал-капитана в течение 64 лет, прежде чем его сменил принц Гарри в 2017 году.

Должность принца Гарри была отменена в феврале 2021 года вместе с другими его почетными военными званиями и покровительством после того, как он перестал быть действующим членом королевской семьи.

Объявление короля новым генерал-капитаном было сделано в 358-ю годовщину основания Королевской морской пехоты, в октябре 1664 года, во время правления короля Карла II.

Король Карл III похвалил королевских морских пехотинцев за их «мужество, решимость, самодисциплину и замечательную способность выдерживать самые экстремальные условия».