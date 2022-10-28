Китайские айболиты спешат на Тайвань, чтобы вылечить любимую панду Тайбэя
Тайвань обратился к китайским ветеринарным экспертам с просьбой помочь вылечить серьезно заболевшего самца панды.
Гигантская панда по имени Туан Туан была подарена Тайваню Пекином в 2008 году вместе со своим партнером по разведению Юань Юанем.
Но 18-летнему медведю становится все хуже и хуже, и работники тайваньского зоопарка подозревают, что у него опухоль головного мозга.
Тайвань призвал ветеринаров из материкового Китая помочь оценить состояние Туан Туана, необходимо срочно диагностировать его заболевание и узнать возможно ли вмешательство.
Две панды были подарены в период более теплых отношений между соседями, хотя их имена вместе означают «воссоединение» или «единство» — вероятно, это отсылка к желанию Пекина однажды снова поглотить Тайвань.
Пока не ясно, когда прибудут ветеринары, но официальные лица Тайваня заявили, что обрабатывают их заявления на получение визы.
С момента своего прибытия Туан Туан и Юань Юань стали огромными достопримечательностями Тайваня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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