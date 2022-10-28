Китайские айболиты спешат на Тайвань, чтобы вылечить любимую панду Тайбэя

Тайвань обратился к китайским ветеринарным экспертам с просьбой помочь вылечить серьезно заболевшего самца панды.

Гигантская панда по имени Туан Туан была подарена Тайваню Пекином в 2008 году вместе со своим партнером по разведению Юань Юанем.

Но 18-летнему медведю становится все хуже и хуже, и работники тайваньского зоопарка подозревают, что у него опухоль головного мозга.

Тайвань призвал ветеринаров из материкового Китая помочь оценить состояние Туан Туана, необходимо срочно диагностировать его заболевание и узнать возможно ли вмешательство.

Две панды были подарены в период более теплых отношений между соседями, хотя их имена вместе означают «воссоединение» или «единство» — вероятно, это отсылка к желанию Пекина однажды снова поглотить Тайвань.

Пока не ясно, когда прибудут ветеринары, но официальные лица Тайваня заявили, что обрабатывают их заявления на получение визы.

С момента своего прибытия Туан Туан и Юань Юань стали огромными достопримечательностями Тайваня.

