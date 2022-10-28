Набиуллина спрогнозировала нижнюю точку российского ВВП на лето 2023 года

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка внутреннего валового продукта (ВВП) в стране придется на середину следующего лета.

Набиуллина отметила, что по прогнозам аналитиков Центрального банка РФ, нижняя точка внутреннего валового продукта (ВВП) будет достигнута летом 2023 года. Затем должны начаться восстановительные процессы.

Она отметила, что восстановительный рост российской экономики в следующем году начнется несколько позже, чем ожидали в правительстве. Ранее в ЦБ РФ заявили, что рост экономики в стране должен начаться в июне следующего года.

При этом, если нижняя точка будет достигнута только в июле, восстановительные процессы не смогут начаться раньше. Набиуллина подчеркнула, что это не означает общего падения уровня жизни в стране, однако в одних регионах будет значительно сложнее, чем в других.

Набиуллина считает, что спрос со стороны государственного сектора продолжится и будет оказывать положительное влияние на общее состояние дел в экономике. Это связано как с импортозамещением, так и отсутствием заказов из-за границы для государственных предприятий.