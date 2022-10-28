Возле мемориала в Бухенвальде экстремисты нарисовали свастику
2022-10-28 16:55
Неизвестные нарисовали свастику и другие символы правого экстремизма на нескольких знаках у мемориала в Бухенвальде.
В четверг вечером два знака приоритета парковки у колокольни и информационный стенд были окрашены в черный и желтый цвета, сообщила полиция в пятницу.
«Эти граффити — отвратительная атака на достоинство жертв нацизма и на нашу работу», — написал в Твиттере Мемориальный фонд Бухенвальда и Миттельбау-Дора в пятницу днем.
Символы были удалены тем же вечером. Сейчас полиция проводит расследование.
Опубликовано: Тарас Медведев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Американка после нападения собак потеряла обе руки, а потом попала в тюрьму
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Приехать в гости вместо ночи в отеле
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать