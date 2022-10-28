Возле мемориала в Бухенвальде экстремисты нарисовали свастику

Неизвестные нарисовали свастику и другие символы правого экстремизма на нескольких знаках у мемориала в Бухенвальде.

В четверг вечером два знака приоритета парковки у колокольни и информационный стенд были окрашены в черный и желтый цвета, сообщила полиция в пятницу.

«Эти граффити — отвратительная атака на достоинство жертв нацизма и на нашу работу», — написал в Твиттере Мемориальный фонд Бухенвальда и Миттельбау-Дора в пятницу днем.

Символы были удалены тем же вечером. Сейчас полиция проводит расследование.