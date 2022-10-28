Николаев поделился снимком в соцсетях, где позирует в объятиях привлекательной блондинки
2022-10-28 16:58
Композитор и певец Игорь Николаев разместил в сети фотографию, на которой обнимается с красивой блонидинкой. Оказалось, красавица - дочь музыканта от первого брака Юлия.
Игорь Николаев разместил в соцсетях фото со светловолосой красавицей. На кадре оба облачены в белую одежду, позируя на фоне черного авто.
Девушка прижалась к груди музыканта, и Николаев нежно приобнял блондинку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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