Николаев поделился снимком в соцсетях, где позирует в объятиях привлекательной блондинки

Композитор и певец Игорь Николаев разместил в сети фотографию, на которой обнимается с красивой блонидинкой. Оказалось, красавица - дочь музыканта от первого брака Юлия.

Игорь Николаев разместил в соцсетях фото со светловолосой красавицей. На кадре оба облачены в белую одежду, позируя на фоне черного авто.

Девушка прижалась к груди музыканта, и Николаев нежно приобнял блондинку.