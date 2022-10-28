Николаев поделился снимком в соцсетях, где позирует в объятиях привлекательной блондинки

2022-10-28 16:58

Композитор и певец Игорь Николаев разместил в сети фотографию, на которой обнимается с красивой блонидинкой. Оказалось, красавица - дочь музыканта от первого брака Юлия.

Игорь Николаев разместил в соцсетях фото со светловолосой красавицей. На кадре оба облачены в белую одежду, позируя на фоне черного авто.

Девушка прижалась к груди музыканта, и Николаев нежно приобнял блондинку.

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    Оказалось, что красавица - дочь композитора Юлия, которая отмечала 27 октября свое 44-летие, а заботливый родитель таким образом поздравил наследницу.

Опубликовано: Наталья Гончарова