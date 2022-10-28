В Швейцарии был самый теплый октябрь с начала наблюдений в 1864 году

В Швейцарии случился самый теплый октябрь с момента начала метеонаблюдений в 1864 году, сообщило Федеральное бюро метеорологии и климатологии в Берне.

Во многих местах в октябре было примерно на один градус теплее, чем в предыдущие максимумы.

Средний показатель по стране был на 3,7 градуса выше среднего за период с 1991 по 2020 год (по состоянию на 28 октября). Под влиянием тепла районная среднесуточная температура иногда даже на 8—9 градусов превышала среднемноголетнюю.

В пятницу во многих местах Швейцарии было до 25 градусов тепла. Однако десять лет назад, 28 октября 2012 года, швейцарцы проснулись под «снежным одеялом».