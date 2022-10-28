МИД РФ: СЩА и ЕС препятствуют доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки
США и Евросоюз наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки .
28 октября МИД Росси сообщил, что около 300 тыс. т российских удобрений остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, чьи власти не разрешают их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
В связи с этим беднейшие страны не могут получить доступ к российским удобрениям, в то время, как президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова бесплатно передать их в развивающиеся страны.
В ведомстве также отметили, что в порту Стамбула искусственно создается скопление кораблей, чтобы оказать давление на экспертов РФ для ослабления контроля проверки грузов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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