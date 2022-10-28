Муциниеце вошла в состав жюри шоу Ледниковый период
2022-10-28 17:07
Актриса Агата Муциниеце появилась в новом "Ледниковом периоде" как член жюри.
После расставания с Павлом Прилучным актриса Агата Муциниеце старается жить полноценной жизнью.
Знаменитость похудела, сменила гардероб и решила себя попробовать в новой роли, о чем она рассказала в своих соцсетях.
Зрители телепроекта "Ледниковый переид" могут увидеть звезду экрана, восседающую в составе жюри.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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