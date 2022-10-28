Муциниеце вошла в состав жюри шоу Ледниковый период

2022-10-28 17:07

Актриса Агата Муциниеце появилась в новом "Ледниковом периоде" как член жюри.

После расставания с Павлом Прилучным актриса Агата Муциниеце старается жить полноценной жизнью.

Знаменитость похудела, сменила гардероб и решила себя попробовать в новой роли, о чем она рассказала в своих соцсетях.

Зрители телепроекта "Ледниковый переид" могут увидеть звезду экрана, восседающую в составе жюри.

Опубликовано: Наталья Гончарова