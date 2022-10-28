Жюстин Маск назвала письмо сотрудников Twitter к Илону Маску «очень плохой идеей»
2022-10-28 17:13
Бывшая супруга Илона Маска Жюстин пожалела сотрудников Twitter, которых беспощадно решил сократить новый владелец компании.
Жюстин назвала идею сотрудников Twitter написать письмо Маску с требованием не проводить сокращения очень плохой.
«Так что открытое письмо сотрудников Twitter их новому боссу было ужасной, ужасной, нехорошей, очень плохой идеей», — написала она в среду в социальной сети.
Правда Илон Маск уже передумал проводить 75-процентное сокращение, но тем не менее он уже уволил трех топ-менеджеров компании.
Опубликовано: Тарас Медведев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Американка после нападения собак потеряла обе руки, а потом попала в тюрьму
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Приехать в гости вместо ночи в отеле
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать