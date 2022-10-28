Жюстин Маск назвала письмо сотрудников Twitter к Илону Маску «очень плохой идеей»

Бывшая супруга Илона Маска Жюстин пожалела сотрудников Twitter, которых беспощадно решил сократить новый владелец компании.

Жюстин назвала идею сотрудников Twitter написать письмо Маску с требованием не проводить сокращения очень плохой.

«Так что открытое письмо сотрудников Twitter их новому боссу было ужасной, ужасной, нехорошей, очень плохой идеей», — написала она в среду в социальной сети.

Правда Илон Маск уже передумал проводить 75-процентное сокращение, но тем не менее он уже уволил трех топ-менеджеров компании.