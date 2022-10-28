Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации в России
2022-10-28 17:19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизационные мероприятия на всей территории России завершены.
28 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что установленное в рамках частичной мобилизации задание – 300 тысяч человек – выполнено.
Шойгу отметил, что из 300 тысяч мобилизованных для участия в СВО РФ на Украине россиян, 82 тысячи уже направлены в зону проведения боевых действий, в то время как 218 тысяч находятся на военных полигонах, где проходят всю необходимую подготовку перед отправкой в Донбасс.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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