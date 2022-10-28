По миру зарегистрировано не более 80 случаев диагностирования прогерии
2022-10-28 17:22
Пожалуй, это одно из самых редких и жутких генетических заболеваний. Прогерия может проявиться как в детстве, так и во взрослой жизни, и в обоих случаях она будет связана с мутацией генов.
Болезнь преждевременного старения служит примером того, что 13-ти летний подросток может выглядеть как 70-летний дедушка.
Ученые со всего мира утверждают, что с момента выявления злосчастной болезни люди в среднем живут лишь 13 лет.
По миру зарегистрировано не более 80 случаев диагностирования прогерии, но некоторые специалисты продолжают утверждать, что она излечима.
Правда, как много больных прогерией дожили до счастливого момента, никто говорить не желает.
Опубликовано: Игнат Ветров
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