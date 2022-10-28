Эта необычайно редкая болезнь имеет научное название верруциформная эпидермодисплазия
2022-10-28 17:25
Заболевших на самом деле выглядит, как персонаж из фильмов ужасов или фантастического сериала.
Недуг вызывает на человеческом теле образование жестких «деревообразных» и разрастающихся бородавок, от которых крайне сложно избавиться.
Самым известным в истории «человеком-деревом» был Деде Косвара, который отправился на тот свет в январе 2016 года.
Помимо этого, по миру было зафиксировано еще два случая этой болезни.
У троих членов одной семьи из Бангладеша были выявлены симптомы этого обезображивающего недуга.
Опубликовано: Антон Райт
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