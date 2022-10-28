Эта необычайно редкая болезнь имеет научное название верруциформная эпидермодисплазия

Заболевших на самом деле выглядит, как персонаж из фильмов ужасов или фантастического сериала.

Недуг вызывает на человеческом теле образование жестких «деревообразных» и разрастающихся бородавок, от которых крайне сложно избавиться.

Самым известным в истории «человеком-деревом» был Деде Косвара, который отправился на тот свет в январе 2016 года.

Помимо этого, по миру было зафиксировано еще два случая этой болезни.

У троих членов одной семьи из Бангладеша были выявлены симптомы этого обезображивающего недуга.