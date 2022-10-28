Шойгу: частичная мобилизация в ВС России окончена
2022-10-28 17:28
Министр обороны России объявил об окончании частичной мобилизации в Вооруженные силы России.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации. План по призыву 300 тысяч военнобязанных полностью выполнен, сказал он.
Министр обороны уточнил, что теперь военкоматы будут призывать на службу в ряды Вооруженных сил России исключительно добровольцев.
Опубликовано: Максим Алексеев
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