Сделка с Twitter завершена, Нью-Йоркская фондовая биржа объявляет, что приобретение «подтверждено»

2022-10-28 17:31

Действия с акциями Twitter были приостановлены в пятницу Нью-Йоркской фондовой биржей, NYSE, которая указала, что поглощение платформы было завершено после более чем семи месяцев саги, богатой перипетиями.

Миллиардер Илон Маск пришел к выводу, что следует завершить сделку, на которую он нашел инвесторов. 

Напомним, что Twitter обошелся «железному человеку» в 44 млрд долларов.

Опубликовано: Тарас Медведев