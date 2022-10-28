Сделка с Twitter завершена, Нью-Йоркская фондовая биржа объявляет, что приобретение «подтверждено»
2022-10-28 17:31
Действия с акциями Twitter были приостановлены в пятницу Нью-Йоркской фондовой биржей, NYSE, которая указала, что поглощение платформы было завершено после более чем семи месяцев саги, богатой перипетиями.
Миллиардер Илон Маск пришел к выводу, что следует завершить сделку, на которую он нашел инвесторов.
Напомним, что Twitter обошелся «железному человеку» в 44 млрд долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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