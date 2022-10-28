Пентагон: США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1 из-за расходов на техобслуживание.

28 октября РИА Новости сообщили, что в обнародованной Стратегии национальной обороны США Пентагон сообщил, что американские власти решили снять с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд - гравитационную бомбу B83-1.

Сообщается, что гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями её потенциала и увеличением расходов на её техническое обслуживание.

Также в документе указывается, что США пересмотрели свои планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования, решив отказаться от данной задумки.