Пентагон: США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд
2022-10-28 17:32
США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1 из-за расходов на техобслуживание.
28 октября РИА Новости сообщили, что в обнародованной Стратегии национальной обороны США Пентагон сообщил, что американские власти решили снять с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд - гравитационную бомбу B83-1.
Сообщается, что гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями её потенциала и увеличением расходов на её техническое обслуживание.
Также в документе указывается, что США пересмотрели свои планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования, решив отказаться от данной задумки.
Опубликовано: Елена Калиновская
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