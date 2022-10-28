Шойгу: в район СВО РФ на Украине направлены 82 тысячи мобилизованных россиян

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 82 000 мобилизованных граждан России направлены в район проведения спецоперации в Украине.

28 октября глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что в ходе объявленной 21 сентября текущего года частичной мобилизации в ряды российских Вооружённых сил приняты 300 000 граждан, что означает окончание мобилизационных мероприятий в стране.

Шойгу уточнил, что в настоящее время 82 000 мобилизованных были направлены в район проведения СВО РФ на Украине для непосредственного участия в боевых действиях, в то время как остальные 218 000 военнослужащих проходят подготовку на полигонах, после завершения которой также отправятся в Донбасс.