Пьяных немцев сняли с рейса на Майорку в аэропорту Нюрнберга
2022-10-28 17:40
Пьяные, громкие и курящие: шесть «разбушевавшихся пассажиров» были сняты с рейса на Майорку, сообщила полиция Нюрнберга.
Полиция сообщила в пятницу, что мужчины отказались убрать алкоголь и электронные сигареты, которые они принесли с собой.
Самолет, который уже находился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Нюрнберга в четверг, вернулся к терминалу.
Пограничная полиция вывела мужчин из самолета. Рейс удалось пустить с часовой задержкой и без шестерых человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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