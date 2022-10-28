Пьяных немцев сняли с рейса на Майорку в аэропорту Нюрнберга

Пьяные, громкие и курящие: шесть «разбушевавшихся пассажиров» были сняты с рейса на Майорку, сообщила полиция Нюрнберга.

Полиция сообщила в пятницу, что мужчины отказались убрать алкоголь и электронные сигареты, которые они принесли с собой.

Самолет, который уже находился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Нюрнберга в четверг, вернулся к терминалу.

Пограничная полиция вывела мужчин из самолета. Рейс удалось пустить с часовой задержкой и без шестерых человек.