В Кении осудили 12 полицейских по обвинениям в преступлениях против человечности
2022-10-28 17:53
Двенадцати полицейским в Кении предъявлены обвинения в преступлениях против человечности за их предполагаемую роль в преступлениях, совершенных в период выборов 2017 года, включая убийство шестимесячного ребенка.
Главный прокурор страны говорит, что расследования показывают, что высокопоставленные офицеры несут наибольшую ответственность за зверства, совершенные в родном городе оппозиционного лидера Раила Одинги Кисуму на западе Кении.
Директор прокуратуры Нурдин Хаджи говорит, что нападения не были спонтанными, а были спланированы и скоординированы этими офицерами.
Он не раскрыл личности подозреваемых, но одобрил предъявление обвинений офицерам в различных преступлениях, совершенных под их руководством, включая убийства, пытки и изнасилования.
Опубликовано: Тарас Медведев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Пойраз: Binance обслуживает граждан РФ из-за неясности санкций Евросоюза
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
ВСУ обстреляли из РСЗО НИИ прикладной математики в Донецке
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать