В Кении осудили 12 полицейских по обвинениям в преступлениях против человечности

Двенадцати полицейским в Кении предъявлены обвинения в преступлениях против человечности за их предполагаемую роль в преступлениях, совершенных в период выборов 2017 года, включая убийство шестимесячного ребенка.

Главный прокурор страны говорит, что расследования показывают, что высокопоставленные офицеры несут наибольшую ответственность за зверства, совершенные в родном городе оппозиционного лидера Раила Одинги Кисуму на западе Кении.

Директор прокуратуры Нурдин Хаджи говорит, что нападения не были спонтанными, а были спланированы и скоординированы этими офицерами.

Он не раскрыл личности подозреваемых, но одобрил предъявление обвинений офицерам в различных преступлениях, совершенных под их руководством, включая убийства, пытки и изнасилования.