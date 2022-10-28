Россия завершила мобилизацию 300 000 резервистов, более 80 тысяч уже направлены в войска

Россия завершила мобилизацию 300 000 резервистов чуть более чем за месяц, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу во время доклада президенту Владимиру Путину.

«Дополнительной задачи не планируется», — сказал Владимир Путин, дав понять, что Россия не планирует никакой дополнительной мобилизации.

Шойгу доложил президенту о количественном и качественном составе резервистов, при этом отметил что добровольцами ушли 1300 представителей органов исполнительной власти.

Путин потребовал, чтобы направление на фронт получали только хорошо подготовленные резервисты. Шойгу подчеркнул, что уже 82 тысячи из них влились в войска на Донбассе из них половина в подразделения на передовой.

