Кличко обвинил Путина в «терроре против населения» Украины
Мэр Киева Виталий Кличко обвиняет президента России в целенаправленном терроре против населения Украины.
Президент Путин нацелил свои ракеты на важнейшую инфраструктуру Украины — там не хватает энергии и функционирующих систем отопления, заявил в пятницу Кличко, участникам партийной конференцией ХСС в Аугсбурге, ФРГ.
«Он хочет, чтобы наши люди замерзли насмерть», - заявил мэр Киева.
«В данный момент мы боремся за свое выживание», — подчеркнул он, - «Мы просим мира, но на данный момент у нас нет другого выхода, кроме обороны».
Украина хочет быть частью европейской семьи, заявил Кличко. Поэтому он призвал к дальнейшей политической поддержке и помощи, в том числе в виде оружия. В то же время он поблагодарил европейские страны за то, что они предоставили выходцам из Украины крышу над головой во время войны.
Опубликовано: Тарас Медведев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Пойраз: Binance обслуживает граждан РФ из-за неясности санкций Евросоюза
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
ВСУ обстреляли из РСЗО НИИ прикладной математики в Донецке
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать