Кличко обвинил Путина в «терроре против населения» Украины

Мэр Киева Виталий Кличко обвиняет президента России в целенаправленном терроре против населения Украины.

Президент Путин нацелил свои ракеты на важнейшую инфраструктуру Украины — там не хватает энергии и функционирующих систем отопления, заявил в пятницу Кличко, участникам партийной конференцией ХСС в Аугсбурге, ФРГ.

«Он хочет, чтобы наши люди замерзли насмерть», - заявил мэр Киева.

«В данный момент мы боремся за свое выживание», — подчеркнул он, - «Мы просим мира, но на данный момент у нас нет другого выхода, кроме обороны».

Украина хочет быть частью европейской семьи, заявил Кличко. Поэтому он призвал к дальнейшей политической поддержке и помощи, в том числе в виде оружия. В то же время он поблагодарил европейские страны за то, что они предоставили выходцам из Украины крышу над головой во время войны.