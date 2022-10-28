McDonald's вновь открывает рестораны в Киевской области и Житомире

Украинский филиал сети быстрого питания McDonald's вновь открыл четыре ресторана в Киевской области, согласно собственным заявлениям.

Также возобновил работу пятый филиал в городе Житомир.

Компания начала поэтапное открытие своих украинских ресторанов в конце сентября, как символ попытки хотя бы «частичного возвращения к нормальной жизни», сообщили тогда в McDonald's.