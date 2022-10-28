McDonald's вновь открывает рестораны в Киевской области и Житомире
2022-10-28 18:53
Украинский филиал сети быстрого питания McDonald's вновь открыл четыре ресторана в Киевской области, согласно собственным заявлениям.
Также возобновил работу пятый филиал в городе Житомир.
Компания начала поэтапное открытие своих украинских ресторанов в конце сентября, как символ попытки хотя бы «частичного возвращения к нормальной жизни», сообщили тогда в McDonald's.
Опубликовано: Тарас Медведев
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