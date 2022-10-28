Шойгу заявил о полном завершении частичной мобилизации в России
2022-10-28 18:59
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что частичная мобилизация в России завершилась.
Вечером 28 октября лидер российского Министерства обороны Сергей Шойгу публично заявил, что все мобилизационные процессы на территории России полностью завершены, поскольку военные комиссариаты выполнили план по призывы 300 тысяч заявленных военнообязанных.
По словам Шойгу, с настоящего момента военкоматы наделены правом мобилизовать граждан Российской Федерации из числа тех, кто хочет принять участие в специальной военной операции в Украине и Донбассе в качестве добровольца.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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