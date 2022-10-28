Трюдо: Канада ввела санкции против 35 физлиц из РФ включая глав «Газпрома»
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о расширении антироссийских санкций Оттавы.
Вечером пятницы премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с рядом заявлений, где сообщил о введении новых антироссийских санкций со стороны Оттавы, которые являются дополнением к прежним канадским ограничительным мерам в отношении Москвы.
"Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании "Газпром", и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора", - рассказал Трюдо 28 октября.
По словам Джастина Трюдо, под новые санкции попали представитель "Газпрома" Виктор Зубков, вице-премьер России Александр Новак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минэнерго России Николай Шульгинов и другие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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