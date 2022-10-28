Десятки тысяч чехов вышли на акцию протеста против антироссийских санкций

Жители Праги вышли на новую многотысячную акцию протеста против антироссийских санкций.

28 октября ряд зарубежных СМИ сообщили, что на Вацлавской площади Праги собрались десятки тысяч человек на третью по счету антиправительственную демонстрацию, организованную движением "Чехия на первом месте".

Сообщается, что помимо отставки действующего правительстве демонстранты требуют, чтобы Чехия перестала оказывать военную помощь Украине и сохраняла политический нейтралитет, а также начала переговоры с Россией о поставках дешевого газа.