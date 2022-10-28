Десятки тысяч чехов вышли на акцию протеста против антироссийских санкций
2022-10-28 19:09
Жители Праги вышли на новую многотысячную акцию протеста против антироссийских санкций.
28 октября ряд зарубежных СМИ сообщили, что на Вацлавской площади Праги собрались десятки тысяч человек на третью по счету антиправительственную демонстрацию, организованную движением "Чехия на первом месте".
Сообщается, что помимо отставки действующего правительстве демонстранты требуют, чтобы Чехия перестала оказывать военную помощь Украине и сохраняла политический нейтралитет, а также начала переговоры с Россией о поставках дешевого газа.
Опубликовано: Елена Калиновская
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Пойраз: Binance обслуживает граждан РФ из-за неясности санкций Евросоюза
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
ВСУ обстреляли из РСЗО НИИ прикладной математики в Донецке
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать