ВСУ обстреляли из РСЗО НИИ прикладной математики в Донецке

Украинские военнослужащие обстреляли из РСЗО здание НИИ прикладной математики в центре Донецка.

В пятницу вечером, 28 октября 2022 года, новостное агентство ТАСС, ссылаясь на сотрудника СК РФ, сообщило об очередном обстреле из реактивной системы залпового огня со стороны Украины центра города Донецка.

Отмечается, что в результате атаки ВСУ уже во второй раз были повреждены плиты перекрытия, фасад и остекление в здании НИИ прикладной математики и механики, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.