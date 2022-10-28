Пойраз: Binance обслуживает граждан РФ из-за неясности санкций Евросоюза
2022-10-28 19:12
Директор отдела санкций при Binance Чагри Пойраз рассказал, почему биржа до сих пор обслуживает россиян.
28 октября официальный представитель криптовалютной биржи Binance Чагри Пойраз сообщил, что его компания запретила доступ лишь некоторым россиянам в рамках европейских санкций, однако для обычных граждан России Binance будет работать в преженем режиме.
По словам Пойраза, администрация Binance намеревается сохранить свою нейтральную позицию в отношении пользователей из Российской Федерации.
Также Чагри Пойраз отметил, что отсутствие ясности в санкциях Европейского союза позволяет компании и далее осуществлять обслуживание криптокошельков россиян.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Пойраз: Binance обслуживает граждан РФ из-за неясности санкций Евросоюза
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