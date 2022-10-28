Компания «Укрэнерго» ввела беспрецедентные ограничения электроснабжения в Киеве
2022-10-28 19:32
Пресс-служба компании "Укрэнерго" сообщило о новых мерах по обеспечению энергобезопасности Киева и области.
28 октября администрация "Укрэнерго" опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что в результате недавних российских обстрелов в Киеве и Киевской области возник дефицит электроэнергии в размере 30%, из-за чего в регионе хотели ограничить подачу электричества.
В релизе утверждается, что эти ограничения было принято не вводить, найдя им альтернативу: для обеспечения энергобезопасности Киева "Укрэнерго" вводит беспрецедентные ограничения подачи электричества в области, но полного отключения света в регионе не будет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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