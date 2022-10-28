Компания «Укрэнерго» ввела беспрецедентные ограничения электроснабжения в Киеве

Пресс-служба компании "Укрэнерго" сообщило о новых мерах по обеспечению энергобезопасности Киева и области.

28 октября администрация "Укрэнерго" опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что в результате недавних российских обстрелов в Киеве и Киевской области возник дефицит электроэнергии в размере 30%, из-за чего в регионе хотели ограничить подачу электричества.

В релизе утверждается, что эти ограничения было принято не вводить, найдя им альтернативу: для обеспечения энергобезопасности Киева "Укрэнерго" вводит беспрецедентные ограничения подачи электричества в области, но полного отключения света в регионе не будет.