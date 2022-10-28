Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил США и ЕС в попытке отвлечь внимание мирового сообщества от палестино-израильского кризиса.

28 октября постоянный представитель РФ при ООН Васидий Небензя в ходе своего выступления на Совета Безопасности ООН указал на попытки со стороны Вашингтона и Брюсселя отвлечь внимание мирового сообщества от затяжного палестино-израильского кризиса.

Небензя убеждён, что данный конфликт остаётся кровоточащей раной на карте Ближнего Востока из-за того, что у США и ЕС, которые свернули взаимодействие в ближневосточном квартете международных посредников, «всегда найдутся отговорки, почему они не готовы к серьезной работе над достижением мира между палестинцами и израильтянами».