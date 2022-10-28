Власти Измаила в Одесской области перенесут памятник Суворову в музей

Администрация города Измаил в Одесской области Украины приняла решение о переносе памятника российскому полководцу Александру Суворову.

28 октября издание "Укринформ" сообщило, что руководство города Измаил недалеко от Одессы проголосовало за перенос памятника Александру Суворову в местный музей: за перенос памятника проголосовал 27 депутат включая мэра Измаила Андрея Абрамченко.

Известно, что монумент Александра Суворова будет демонтирован на центральном проспекте Измаила и доставлен в музей, где будет сохранён в качестве объекта культурной ценности, на который сможет посмотреть любой желающий.