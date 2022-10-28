Воздушная тревога объявлена в центральной Украине включая Киевскую область

Вечером 28 октября в большинстве областей центральной части Украины объявили воздушную тревогу.

В пятницу вечером украинские Telegram-каналы новостной направленности сообщили, что в Киевской области и Киеве экстренно сработали системы воздушной тревоги, оповещающей жителей о необходимости проследовать в укрытия.

По данным СМИ, также воздушная тревога объявлена в таких центральных регионах Украины как Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Черниговская области.

Примечательно, что сигналы воздушной тревоги сработали также в Луганской Народной республике, достаточно удалённой от центральных областей Украины.