Воздушная тревога объявлена в центральной Украине включая Киевскую область
2022-10-28 19:48
Вечером 28 октября в большинстве областей центральной части Украины объявили воздушную тревогу.
В пятницу вечером украинские Telegram-каналы новостной направленности сообщили, что в Киевской области и Киеве экстренно сработали системы воздушной тревоги, оповещающей жителей о необходимости проследовать в укрытия.
По данным СМИ, также воздушная тревога объявлена в таких центральных регионах Украины как Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Черниговская области.
Примечательно, что сигналы воздушной тревоги сработали также в Луганской Народной республике, достаточно удалённой от центральных областей Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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