Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил о готовности Владимира Путина к переговорам с Киевом и Вашингтоном.

28 октября сотрудник китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь публично заявил, что по информации официального Пекина, Владимир Путин настроен на возобновление полномасштабных мирных переговоров с правительствами Украины и Соединённых Штатов.

Днём ранее Путин выступил на полях дискуссионного клуба "Валдай", где также подчеркнул, что готов начать переговоры с украинской стороной, однако Владимир Зеленский систематически отказывается от восстановления переговорного процесса между Киевом и Москвой.