МИД Китая заявил о готовности Путина к возобновлению переговоров с Украиной и США
2022-10-28 19:56
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил о готовности Владимира Путина к переговорам с Киевом и Вашингтоном.
28 октября сотрудник китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь публично заявил, что по информации официального Пекина, Владимир Путин настроен на возобновление полномасштабных мирных переговоров с правительствами Украины и Соединённых Штатов.
Днём ранее Путин выступил на полях дискуссионного клуба "Валдай", где также подчеркнул, что готов начать переговоры с украинской стороной, однако Владимир Зеленский систематически отказывается от восстановления переговорного процесса между Киевом и Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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