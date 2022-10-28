Fox News: Трамп исключил своё возвращение в Twitter после покупки компании Маском

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что не станет пользоваться мессенджером Twitter.

Вечером пятницы бывший американский президент Дональд Трамп дал интервью местному телеканалу Fox News, где публично заявил, что не намерен возобновлять использование платформы Twitter после того, как накануне данную компанию выкупил бизнесмен Илон Маск.

По словам самого Трампа, он планирует продолжать пользоваться социальной сетью Social TRUTH, которая была создана при его участии в качестве альтернативе Twitter c претензией на возможность свободно выражать свои мысли без цензуры.