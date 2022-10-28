Tesla расширяет производство неподалеку от Берлина

Американский производитель электромобилей Tesla начал расширять производство в Грюнхайде недалеко от Берлина.

В настоящее время готовится следующий этап расширения на существующей площадке с целью увеличения пропускной способности, сообщила компания в пятницу, 28 октября.

Для этого с пятницы будет расчищено 70 га соснового леса. Разрешение на расчистку уже получено. Tesla готовит заявку на расширение. Это также требует новой процедуры, связанной с применением экологического права.

По словам автопроизводителя, в настоящее время на производстве занято более 7000 человек. После расширения их число составит 12 000 сотрудников.

Производство в Грюнхайде в Бранденбурге официально стартовало в марте. В настоящее время компания производит около 2000 автомобилей в неделю на своем единственном заводе в Европе. Это соответствует примерно одной пятой цели на первом этапе расширения. Защитники природы предупреждают о негативном влиянии завода на окружающую среду, но Tesla отвергает эти опасения.