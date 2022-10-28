В Парагвае самолет приземлялся без передней части фюзеляжа и двигателя

В Парагвае пассажирский самолет вынужден был совершить аварийную посадку из-за сильной бури. В ходе полета машина лишилась передней части фюзеляжа и одного из двигателей, сообщает портал ABC.

Самолет вылетел поздним вечером 26 октября из столицы Чили Сантьяго в Асунсьон в Парагвае. Из-за неблагоприятных погодных условий во время полета самолету пришлось досрочно приземлиться в аэропорту Бразилии.

Через несколько часов он снова вылетел в Парагвай. Именно во время этого полета самолет попал в сильную бурю, и ему пришлось совершить вынужденную посадку.

Летчикам удалось приземлиться, но судно лишилось одного двигателя, была разрушена носовая часть фюзеляжа и разбито лобовое стекло. Пассажиры и экипаж не пострадали. Сообщается, что на борту самолета находились около 50 человек.

В сети также появилась запись с борта самолета. Их опубликовал один из пассажиров рейса. На видео видна сильная турбулентность , которая вызвала панику у путешественников.

По данным авиакомпании, причиной аварии стал сильный шторм , в который попал самолет.

"Погодные условия на маршруте повлияли на полет и повредили самолет", — пояснили в сообщении авиакомпании Latam.

Феликс Канадзава, директор Национального управления гражданской авиации, сообщил местной радиостанции, что будет проведено расследование, чтобы выяснить, что произошло во время полета.