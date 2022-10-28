Джерри Ли Льюис, легенда рок-н-ролла, скончался в возрасте 87 лет

Один из последних великих пионеров рок-н-ролла, американский музыкант Джерри Ли Льюис, скончался в возрасте 87 лет, сообщил в пятницу его агент.

Известный своим сценическим обаянием и динамичным стилем игры на фортепиано, рок-легенда Ли Льюис умер естественной смертью, сообщил тот же источник.

Джери Ли Льюис родился и проживал в Луизиане, где начался старт его концертной деятлеьности.



