Джерри Ли Льюис, легенда рок-н-ролла, скончался в возрасте 87 лет
2022-10-28 20:24
Один из последних великих пионеров рок-н-ролла, американский музыкант Джерри Ли Льюис, скончался в возрасте 87 лет, сообщил в пятницу его агент.
Известный своим сценическим обаянием и динамичным стилем игры на фортепиано, рок-легенда Ли Льюис умер естественной смертью, сообщил тот же источник.
Джери Ли Льюис родился и проживал в Луизиане, где начался старт его концертной деятлеьности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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